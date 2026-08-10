Una crisis migratoria y una crisis sanitaria

La reciente crisis migratoria en Ceuta representa uno de los mayores desafíos humanitarios y logísticos a los que España ha tenido que enfrentarse de los últimos años. Centenares de personas permanecen en la ciudad sin intención de regresar a Marruecos, con escasas o nulas perspectivas de encontrar una solución inmediata.

Más allá del debate político sobre fronteras, asilo o inmigración irregular, existe una cuestión preocupante para todas las administraciones: el riesgo de que una crisis humanitaria termine transformándose en una crisis sanitaria. La experiencia nos demuestra que el hacinamiento prolongado de personas en espacios reducidos, con recursos limitados y dificultades para acceder a una atención sanitaria, favorece la aparición de problemas de salud pública. No se trata de identificar a los inmigrantes como portadores de enfermedades, una idea tan injusta como falsa, sino de reconocer que las condiciones de hacinamiento, la falta de higiene, la escasez de agua potable y la alimentación insuficiente crean el escenario perfecto para la propagación de enfermedades infecto-contagiosas, especialmente las gastrointestinales y las respiratorias.

Otro aspecto especialmente preocupante es la presencia de menores. Muchos niños han llegado después de largos viajes, con calendarios de vacunación incompletos o imposibles de verificar. Esta circunstancia no implica un riesgo de brotes patológicos inmediatos, pero sí obliga a reforzar los controles médicos y las campañas de vacunación para proteger tanto a estos menores como al conjunto de la población. Una vez más, en sanidad prevenir siempre es más barato y eficaz que actuar cuando la crisis ya se ha desencadenado.

La historia nos ha enseñado que las crisis humanitarias rara vez son limitadas. Si no se resuelven con rapidez, terminarán afectando a la salud, la convivencia y los recursos públicos.

El verano añade un factor de riesgo adicional. Las altas temperaturas, unidas a la falta de agua y a la exposición continuada al sol, pueden provocar golpes de calor, deshidratación y agravamiento de enfermedades crónicas. Si las personas permanecen confinadas durante semanas o meses en instalaciones improvisadas o saturadas, el deterioro físico puede ser rápido, especialmente entre los más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.

Por si no fuera suficiente, todo esto se agravará con el impacto psicológico, pues la incertidumbre, el miedo, la ansiedad y las malas condiciones de vida favorecerán la aparición de trastornos mentales que, en muchas ocasiones, podrían pasar desapercibidos frente a las necesidades más urgentes.

La historia nos ha enseñado que las crisis humanitarias rara vez son limitadas. Si no se resuelven con rapidez, terminarán afectando a la salud, la convivencia y los recursos públicos. Por ello, la solución no puede restringirse únicamente al refuerzo de los controles fronterizos o a prolongar una situación de espera indefinida. Es imprescindible una respuesta coordinada entre el Gobierno central, la Ciudad Autónoma, las autoridades sanitarias y las instituciones europeas para garantizar unas condiciones de vida dignas mientras se tramita la situación de estas personas. Ignorar el problema no hará desaparecer el riesgo. Al contrario, aumentará las probabilidades de que una crisis migratoria termine transformándose en una crisis sanitaria cuyas consecuencias afectarían tanto a los inmigrantes como al conjunto de la sociedad ceutí.