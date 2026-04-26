¿Sabe usted que las nuevas tecnologías también afectan a la vida política municipal?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la paciencia de los concejales de O Barco en el día para tratar el tema del presupuesto anual

La tecnología puso a prueba la paciencia de los concejales en O Barco.
La tecnología puso a prueba la paciencia de los concejales en O Barco. | La Región

¿Sabe usted que las nuevas tecnologías también afectan a la vida política municipal? ¿Que los concejales de la corporación municipal de O Barco de Valdeorras tuvieron que armarse de paciencia y esperar varios minutos a que un fallo informático fuese corregido para iniciar la sesión plenaria más importante del año? ¿Y que una vez resuelto pudieron respirar y posicionarse sobre el presupuesto anual?

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