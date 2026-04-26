¿Sabe usted que las nuevas tecnologías también afectan a la vida política municipal?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la paciencia de los concejales de O Barco en el día para tratar el tema del presupuesto anual
¿Sabe usted que las nuevas tecnologías también afectan a la vida política municipal? ¿Que los concejales de la corporación municipal de O Barco de Valdeorras tuvieron que armarse de paciencia y esperar varios minutos a que un fallo informático fuese corregido para iniciar la sesión plenaria más importante del año? ¿Y que una vez resuelto pudieron respirar y posicionarse sobre el presupuesto anual?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
HOMENAJE EN MODA LOCAL
Un centenar de voluntarios posó en la Pasarela de Moda de O Barco
40 AÑOS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA
Muere Miguel Ángel Garrido Gómez, referente académico y cultural en Valdeorras
Lo último