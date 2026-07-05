EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego

¿Sabe usted que las pausas de hidratación mundialistas llegan a la política ourensana?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la pausa de hidratación conquista los plenos de O Barco

La Policía Local reparte agua en el pleno de O Barco.
La Policía Local reparte agua en el pleno de O Barco. | La Región

¿Sabe usted que el fútbol trasladó a los plenos de la Corporación municipal de O Barco el establecimiento de las pausas de hidratación? ¿Que en la última sesión plenaria fue avisada la Policía Local para que acercarse unos botellines de agua fresca? ¿Y que el líquido permitió aliviar un debate muy caliente, y no solo por las altas temperaturas que se sufrieron en el exterior del Consistorio?

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