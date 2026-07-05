Tarsicio González, miembro de Los Escarbadores y el IEV: “Cada vez que vengo a O Barco se me ponen los pelos de punta”

Tarsicio González Molina nació en Daimiel, pero ya puede presumir de ser un barquense de pro. Desde su llegada a la villa en la década de 1960, donde fue corresponsal de La Región, no perdió contacto con Valdeorras, comarca a la que regresa periódicamente.

Pregunta. ¿Qué le trajo a O Barco?

Respuesta. Hice Magisterio y Educación Física en Madrid, y me destinaron primero a Ourense, al colegio Calvo Sotelo, donde estuve dos años y donde tuve alumnos barquenses. A los dos años, cuando al compañero de O Barco lo llevaron otra vez a Ourense, me dieron la opción de venir y aquí estuve seis años, trabajando y también casándome.

P. También recogió noticias para La Región.

R. Tuve mucha relación con la prensa, pues en aquellos años fui corresponsal de La Región y Pueblo Gallego. Estuve aquí hasta que me surgió la posibilidad de ir a la Universidad Laboral de Cheste. Me llamaron a través de contactos de compañeros y allí me presenté en 1969, pero sin abandonar esto, claro.

P. ¿Se integró en colectivos de la comarca?

R. Formé parte del grupo Los Escarbadores y del Instituto de Estudios Valdeorreses. Es de lo que me precio. A raíz de los afanes con Los Escarbadores, de vete por aquí, vete por allá, escribe esto…. Se me metió intentar licenciarme otra vez. Probé por libre en Santiago, pero era misión imposible porque no asistías a clase y no tenías contactos. Entonces me fui. En Valencia hice la tesina de licenciatura, precisamente sobre un aspecto cultural de lo que era el pueblo de los Gigurrros -pueblo prerromano valdeorrés-. Con los conocimientos que entonces teníamos sobre el tema, hice una tesis que quiero ir actualizando.

P. Háblenos de su guía de topónimos.

R. Repasé todos los libros de fincas rústicas y saqué todos los topónimos que había. Fueron casi 7.000 e hice trabajos divulgativos sobre el santoral en la toponimia, en la fauna, la flora.

P. ¿Sigue veraneando en O Barco?

R. Vuelvo prácticamente todos los años, solo he fallado un par de veranos. Cuando era más joven y vivían los compañeros de Los Escarbadores hacíamos muchas salidas. Luego en estas cosas, en recuerdos, en hablar con la gente y recordando amigos que cada vez que vengo se me ponen los pelos de punta.