El ciclo De Perto rememoró las historias de las lavandeiras

El ciclo De Perto continúa acercándose a su despedida después de celebrar este martes una nueva jornada con “Lavandeiras”, el espectáculo de narración oral protagonizado por Vero Rilo en los jardines de la Casa Grande de Viloira.

La propuesta volvió a congregar a una gran cantidad de asistentes en el escenario habitual del certamen, aunque esta fue la última actuación de esta edición del De Perto en aquel lugar antes de trasladarse a la Praia fluvial de O Malecón.

Durante la representación, Vero Rilo trasladó al público a los antiguos lavaderos, espacios que durante décadas fueron mucho más que lugares de trabajo. A través de historias, recuerdos y humor, la narradora recuperó la memoria de aquellas mujeres que convertían estos rincones en auténticos puntos de encuentro, donde se compartían canciones, confidencias y vivencias cotidianas, en un evento que no hablaba del trabajo de las lavandeiras, hablaba de sus historias más personales, de su día a día. La actuación puso en valor el papel determinante que desempeñaron las lavandeiras en la vida social de generaciones pasadas.

La decimocuarta edición del ciclo De Perto se despedirá este viernes, 31 de julio, con el espectáculo “Vinde Todas”, de Carmela, que tendrá lugar en la Praia fluvial do Malecón. La propuesta pondrá el broche de oro a una programación que ha combinado diferentes disciplinas artísticas con el objetivo de acercar la cultura a vecinos y visitantes durante las tardes de verano.