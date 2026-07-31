Viabilidad municipal

Recientemente hemos conocido, a través de La Región, de una protesta en Carballeda de Avia en la que participó alrededor del 15% de la población de este concello de 1.172 habitantes.

Respetando el derecho de manifestación, como no puede ser de otra manera, creemos que este asunto se debe llevar en el foro del propio Concello, lugar de debate de los temas concernientes al vecindario de ese término.

En ese lugar y acto, o actos, se debería plantear la situación sobre el saneamiento y supervivencia económica, así como la diferencia entre absorción y fusión de un municipio deficitario, que sobrevive a base de subvenciones, en vez de recursos propios, a menos que los algo más de mil ciudadanos de Carballeda estén dispuestos a aportar mil o dos mil euros anuales para el mantenimiento de los gastos políticos, organizativos u otros necesarios para mantener su autonomía municipal.

De cualquier forma, si nos remitimos a la Ley 5/1997 de Régimen Local de Galicia, vemos como en su articulado prevé y fomenta la fusión de concellos limítrofes, apoyando con financiación estas iniciativas. Según el artículo 13, “la Xunta establecerá medidas de fomento para las fusiones de municipios..., en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma figurará anualmente un fondo especial para el fomento de las fusiones..., se concederán ayudas a las fusiones...”. Según nuestra posición, en ningún caso los concellos fusionados deberían perder ninguno de los servicios actuales, como consultorio médico, farmacia, colegio, etc. Únicamente dejarían de tener políticos, con el ahorro de gasto que esta medida conlleva.

Probablemente esa sea la única razón que mueve a algunos de ellos a posicionarse contra una medida que permitiría ventajas para el pueblo, como mejor financiación, mejores servicios, atención más ágil, policía local, personal de servicios varios, local para actividades socioculturales (utilizando el edificio del extinto Concello) y otros que tienen los concellos de mayor dimensión.

Aunque toda reforma produce inquietud y desconfianza, en principio, al ser bien explicada, cambia la opinión transformándose en una buena acogida. Aunque duela, se debe admitir que la pérdida del 64,62 % de la población, desde 1950, es irrecuperable.

No obstante, los vecinos deberían preguntarse cuántas veces al año acuden a las oficinas del Concello a solicitar información o trámite de alguna cuestión de su competencia. En su respuesta está, de forma definitiva, una realidad clarificadora.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)