Piden siete años de cárcel a un hombre por una agresión sexual en O Barco de Valdeorras

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense juzga este martes a un hombre de 36 años acusado de agredir sexualmente a otro varón en O Barco de Valdeorras. El juicio está señalado para las 09,30 horas y la Fiscalía solicita para el procesado una pena de siete años de cárcel, además del pago de una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a una fecha anterior no especificada en la documentación judicial. De acuerdo con esta versión, el acusado contactó con la víctima a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. En el mensaje le indicó que quería hablar con él y le remitió una captura de pantalla de lo que supuestamente era un vídeo suyo de carácter sexual.

En el domicilio

Tras recibir esta comunicación, la víctima acudió al domicilio del acusado. Una vez allí el procesado le habría pedido que le practicase sexo oral. Ante la negativa del otro hombre, el acusado presuntamente lo inmovilizó y lo sometió a una agresión sexual.

Después de los hechos, la víctima se desplazó al Hospital Comarcal de O Barco de Valdeorras, donde recibió asistencia médica. Posteriormente, interpuso una denuncia por lo ocurrido.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y mantiene su petición de siete años de cárcel para el acusado, que carece de antecedentes penales, así como una compensación económica para la víctima por el perjuicio moral sufrido durante la comisión del delito.