La jueza ordena detener a un testigo en una agresión sexual en Vilamarín

El juicio contra Sinesio A. L., acusado de una agresión sexual, fue aplazado al 24 de noviembre. La suspensión se debe a la incomparecencia del exnovio de la denunciante, un testigo presencial clave que acudirá a la nueva cita en calidad de detenido para poder garantizar su testimonio. Así lo acordó este martes la jueza titular de la Plaza 2 de la Sección Penal ya que fue el segundo plante a la vista oral tras ser citado.

Según el escrito de calificación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2023. El acusado coincidió con la víctima en un bar de Bouzas y le pidió que le llevara en coche hasta Vilamarín. Durante ese trayecto, viajando como copiloto, la denunciante asegura que le tocó el muslo en dos ocasiones.

Frases obscenas

Posteriormente, estando en la barra del bar Ballán de Vilamarín junto a la pareja de la joven (el testigo que no comparece), el inculpado le tocó los glúteos y le susurró frases obscenas como “quiero votar un polvo contigo”, provocando en ella una crisis de ansiedad.

El Ministerio Público considera a Sinesio A. L. autor de un delito de agresión sexual y solicita para él un año y seis meses de prisión. Reclama también una orden de alejamiento de 250 metros y prohibición de comunicación durante tres años, inhabilitación para profesiones que impliquen contacto con menores por cuatro años, y el pago de una indemnización de 2.000 euros por los daños morales causados.

Por su parte, el abogado de la defensa pide la libre absolución alegando supuestos cambios en las versiones de la víctima durante la instrucción, con un relato “incoherente” por parte de ella y “exagerado” por parte del exnovio. Según el letrado, la joven conocía al inculpado previamente porque era amigo de su padre y su padrino.