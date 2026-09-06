EMPRENDEDORES RURALES
O Barco reivindica el rural con productos tradicionales
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El traslado de la Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico desde la playa fluvial del Sil a la plaza de Andrés de Prada, en O Barco, no restó interés a una cita que busca “reivindicar o valor do rural, as pequenas e medianas empresas, os emprendedores y das persoas que apostan por crear riqueza e oportunidades dende o territorio”, según dijo la concejala de Promoción Económica, Turismo e Consumo, Alba Rodríguez. Lo comentó en la inauguración del evento, en la que estuvo acompañada por los concejales Orlando Saavedra y Manuel Núñez.
Alba Rodríguez también apuntó que “celebramos moito máis que unha feira, celebramos a nosa identidade, as nosas tradicións e o traballo das persoas que manteñen vivo o noso territorio”. Lo explicó en la apertura de un recinto ferial que organizan el Concello y el Eixo Atlántico, en el que participa una veintena de productores y artesanos y donde se pueden encontrar desde queso, miel, castañas, licores, embutidos, aceite o vino hasta piezas de cerámica, de pirograbado o cosmética botánica.
La feria continúa este domingo con una nueva sesión de Catas no Sil (12,00 horas), un obradoiro de cosmética natural (17,00) y música para la sesión vermú (13,30).
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