O Barco reivindica el rural con productos tradicionales

El traslado de la Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico desde la playa fluvial del Sil a la plaza de Andrés de Prada, en O Barco, no restó interés a una cita que busca “reivindicar o valor do rural, as pequenas e medianas empresas, os emprendedores y das persoas que apostan por crear riqueza e oportunidades dende o territorio”, según dijo la concejala de Promoción Económica, Turismo e Consumo, Alba Rodríguez. Lo comentó en la inauguración del evento, en la que estuvo acompañada por los concejales Orlando Saavedra y Manuel Núñez.

Alba Rodríguez también apuntó que “celebramos moito máis que unha feira, celebramos a nosa identidade, as nosas tradicións e o traballo das persoas que manteñen vivo o noso territorio”. Lo explicó en la apertura de un recinto ferial que organizan el Concello y el Eixo Atlántico, en el que participa una veintena de productores y artesanos y donde se pueden encontrar desde queso, miel, castañas, licores, embutidos, aceite o vino hasta piezas de cerámica, de pirograbado o cosmética botánica.

La feria continúa este domingo con una nueva sesión de Catas no Sil (12,00 horas), un obradoiro de cosmética natural (17,00) y música para la sesión vermú (13,30).