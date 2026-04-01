Un retablo mostrará la vida de santa Rita a los barquenses

La fiesta en honor a santa Rita de 2027 llevará aparejada una importante novedad: la bendición de un retablo con imágenes de la vida de la santa por el obispo de Astorga en el templo al que da nombre. Al menos, este es el objetivo que persigue el sacerdote de la unidad pastoral de O Barco de Valdeorras, Jesús Álvarez Álvarez.

El cura barquense explicó que el proyecto que maneja contempla la construcción de un retablo de 70 metros cuadrados. De estilo neogótico, en él no serán colocadas tallas sino que sus cinco compartimentos -el central de más de 3 metros de altura- reflejarán cinco escenas de la vida de la santa.

“Estará dedicado a la vida de santa Rita”, explicó Jesús Álvarez, refiriéndose a un proyecto que ya aparece anunciado en las iglesias de Santa Rita y San Mauro.

Exposición de casullas del siglo XIX. | J. C.

Exposición

Mucho antes de que el nuevo retablo sea realidad, más concretamente a las 11,00 horas de este miércoles, abrirá en la iglesia de San Mauro una exposición con media docena de casullas del siglo XIX que usaron los sacerdotes que oficiaron en O Barco. La muestra podrá visitarse en Semana Santa, de 11,00 a 13,00 horas y desde las 17,00 hasta las 20,00 horas.

“Son piezas muy valiosas, que la gente recordaba, son muy pesadas y estaban almacenadas en armarios de San Mauro”, explica el sacerdote. Añade que "son trabajos, normalmente de conventos de monjas, hechos con sedas e hilos de oro" y que la exposición persigue "que la gente sepa que no se perdieron, sino que se dejaron de usar porque pesan mucho y son incómodas. Es una pena que este patrimonio de la parroquia lo tengamos olvidado".

Jesús Álvarez aprovechó la ocasión para anunciar que, después de las fiestas del Cristo, la parroquia constituirá un equipo de personas voluntarias aficionadas a la costura para recuperar todas las piezas que aún siguen en los armarios.