¿Sabe usted que Ricardo Gurriarán Rodríguez, será distinguido con el galardón Alba de Compostela
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el reconocimiento al barquense Ricardo Gurriarán Rodríguez por su trayectoria e influencia
¿Sabe usted que un barquense, Ricardo Gurriarán Rodríguez, será distinguido con el galardón Alba de Compostela, que concede el Concello santiagués? ¿Que es considerado una autoridad en el estudio de la Universidad de Santiago, en la biografía de Florencio Delgado Gurriarán y que influyó en la recuperación de las estatuas del Maestro Mateo? ¿Que recibirá el premio el 25 de julio, Día de Galicia?
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