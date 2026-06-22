¿Sabe usted que Ricardo Gurriarán Rodríguez, será distinguido con el galardón Alba de Compostela

¿Sabe usted que un barquense, Ricardo Gurriarán Rodríguez, será distinguido con el galardón Alba de Compostela, que concede el Concello santiagués? ¿Que es considerado una autoridad en el estudio de la Universidad de Santiago, en la biografía de Florencio Delgado Gurriarán y que influyó en la recuperación de las estatuas del Maestro Mateo? ¿Que recibirá el premio el 25 de julio, Día de Galicia?