A VISTA DE DRON
Destrucción en Viana por las tormentas

¿Sabe usted que Ricardo Gurriarán Rodríguez, será distinguido con el galardón Alba de Compostela

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el reconocimiento al barquense Ricardo Gurriarán Rodríguez por su trayectoria e influencia

El barquense, Ricardo Gurriarán Rodríguez
El barquense, Ricardo Gurriarán Rodríguez | La Región

¿Sabe usted que un barquense, Ricardo Gurriarán Rodríguez, será distinguido con el galardón Alba de Compostela, que concede el Concello santiagués? ¿Que es considerado una autoridad en el estudio de la Universidad de Santiago, en la biografía de Florencio Delgado Gurriarán y que influyó en la recuperación de las estatuas del Maestro Mateo? ¿Que recibirá el premio el 25 de julio, Día de Galicia?

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