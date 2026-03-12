Rueda reclama el inicio de las obras de la autovía A-76

La campaña electoral de las Autonómicas 2026 en Castilla y León pone sobre la mesa proyectos que beneficiarían mucho a Ourense, pero que acumulan una demora de años. Es el caso de la autovía A-76. El estudio informativo de esta infraestructura recibió luz verde del ahora Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en 2014, pero sigue sin conocerse la fecha de inicio de las obras del primer tramo. Eso si es que llega a licitarse, pues en la comarca valdeorresa ya son muchos los que opinan que no será una realidad nunca. Esta circunstancia fue expuesta por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reivindicó el comienzo de los trabajos durante la visita que el martes hizo a la vecina comarca del Bierzo.

Tras abandonar Ponferrada, Alfonso Rueda se detuvo en Villamartín de la Abadía. Con él estuvieron el alcalde ponferradino, Marco Morala; un integrante del Gobierno de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el diputado ourensano Celso Delgado y representantes del PP.

Ubicación

Villamartín de la Abadía está ubicado entre los trazados de la carretera N-120, actualmente principal vía de comunicación de Valdeorras con la ciudad de Ourense y con Ponferrada, la carretera N-VI y la autovía A-6, que comunica el Bierzo con Lugo.

Rueda reivindicó la A-76 y reclamó al Gobierno central la licitación de las obras del primer tramo de la autovía, entre Villamartín de la Abadía y Requejo, una infraestructura cuyo presupuesto fue estimado en torno a 131,7 millones de euros por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Alfonso Rueda fue acompañado por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y repesentantes del PP

Durante su estancia en tierras bercianas, Celso Delgado afirmó que “a los valdeorreses y bercianos ya se nos ha engañado demasiadas veces con supuestos inicios inminentes de las obras. Por eso lo decimos claro: solo lo creeremos cuando veamos la licitación publicada en el BOE”.

El Gobierno central comprometió la licitación del primer tramo de la A-76 e incumplió los anuncios que realizó en 2023 y 2024. Ya en 2025 volvió a generar expectativas, para echarlas por tierra al responder en el Congreso que la licitación se realizará “según las disponibilidades presupuestarias” y sin dar fecha alguna.

Tres millones para un tramo de la N-120 Mientras la autovía A-76 siga siendo únicamente el nombre con el que se conoce un proyecto que no pasa de ser un montón de papeles, los valdeorreses disponen de la carretera N-120 como principal y casi única vía de comunicación con la capitalidad provincial, hacia la que tienen que desplazarse cada vez con más frecuencia para resolver trámites de la Administración o para consultas de médicos especialistas. Los últimos temporales no hicieron más que aumentar el deterioro de un firme que no atravesaba sus mejores momentos, especialmente en el tramo del concello de Quiroga, provocando accidentes, reventones de ruedas y averías en los vehículos de los usuarios. Este martes, la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López, visitó los trabajos de rehabilitación del firme, una actuación que conlleva una inversión de 3,2 millones de euros del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. “O Goberno de España actuou con rapidez en canto foi posible desde o punto de vista técnico”, afirmó, para seguidamente exponer que la N-120 es una infraestructura estratégica para la movilidad y la actividad económica lucenses y que “a seguridade viaria é unha prioridade”.