Una ruta mostrará las pinturas de Pala de Cabras

El programa O Merendoiro, del concello de O Barco de Valdeorras, ha organizado una ruta para el sábado 7 de noviembre por el entorno de las pinturas rupestres de Pala de Cabras y las márgenes del río Xil, en Carballeda. La iniciativa parte de la Concellaría de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, que la desarrolla a través de Outonía S. Coop. Galega en una apuesta por poner en valor el patrimonio de la comarca.

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La propuesta busca demostrar que el ocio puede ser una oportunidad idónea para descubrir el territorio, conocer el patrimonio más próximo y compartir experiencias formativas. Los organizadores destacan que el senderismo acerca a la juventud a la riqueza natural y cultural de Valdeorras y del entorno de Pena Trevinca, fomentando a su vez el respeto y la conservación del medio ambiente.

Rutas Xanzá se encargará de guiar a los participantes en una caminata que discurrirá entre las 9:00 y las 17:00 horas, con una distancia de 4,1 kilómetros y un desnivel positivo de 396 metros. La actividad ofrece un total de 16 plazas y fija el punto de encuentro y de regreso en la Praza do Concello barquense. La organización facilitará el transporte a cuatro de los inscritos, mientras que los demás acudirán en sus propios vehículos.