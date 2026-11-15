Vales recupera su cementerio tras 25 años de abandono

“Esto era tercermundista”, claman los vecinos de la pequeña localidad barquense de Vales para referirse a la enquistada situación que atravesaba su cementerio. En el invierno de 2001, tras darse todas las condiciones geológicas y meteorológicas posibles, parte de su estructura se venía abajo. Ubicado sobre la serpenteante carretera que conduce a Cesures, aldea que vertebra la parroquia, el camposanto había permanecido durante 25 años en un estado deplorable.

Desde entonces, frecuentes eran los desprendimientos de lápidas, enseres y ofrendas funerarias. Por suerte, no tan frecuentes fueron las dantescas imágenes que en aquel primer año del nuevo siglo tuvieron que presenciar los vecinos. Por aquel entonces, se desprendieron algunas tumbas hacia la carretera, y con ellas restos.

Desprendimiento del camposanto. | C. B.

Actuación ansiada

Nada le urgía más a los pocos vecinos que residen en ambos pueblos que el devolver la dignidad a su principal símbolo de identidad. Fueron muchos años de quejas y peticiones. En 2014, el Concello de O Barco afirmaba que el Obispado de Astorga, titular del recinto, se había comprometido a actuar.

Ocho años más tarde, un terrible incendio afectaba al cementerio, y ya en 2025, otro volvía a sacudir con más fuerza. Arrasada la iglesia original de la parroquia desde finales del siglo XX, localizada en el interior del cementerio, en 2025 pereció la nueva, situada en Cesures.

Tras agosto de 2025, los desprendimientos se volvieron habituales, recordando a aquel 2001. El año 2026 arrancaba con un muro de contención ya totalmente desprendido y más enseres sobre la carretera. Sobre un abismo, asomaban ya varias tumbas.

Un alivio

En septiembre, la vecindad avistaba felizmente por primera vez obreros y maquinaria sobre el camposanto. Según explica el párroco, Javier Calvo, “esta primera fase ha consistido fundamentalmente en la construcción de un nuevo muro de contención y en las labores de conservación de las ruinas existentes en el interior del cementerio”.

Fuentes del Obispado justificaron la dilatación del proceso de supervisión y autorización “dada la naturaleza patrimonial del recinto”, antes de afirmar eufemísticamente que se postraron por la opción “más económica”.

De este modo, Vales ha recuperado progresivamente un cementerio que se encontraba en claro riesgo de inanición. Su caso no tiene parangón en la historia de los camposantos valdeorreses. Aunque una renovada estructura pedregosa parece garantizar su perseverancia, la herida aún permanece en la memoria de unos vecinos que siguen lamentando el abandono que experimentó durante años.