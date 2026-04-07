Vídeo | Rescatan a un perro de un incendio en una vivienda de O Barco de Valdeorras
DAÑOS MATERIALES
El incendio se originó en un piso de la calle Eloy Mira de O Barco de Valdeorras (Ourense) sin causar heridos, aunque dejó daños materiales.
El GES de Valdeorras rescató en la jornada de lunes a un perro atrapado en una vivienda que comenzó a arder en O Barco de Valdeorras (Ourense). El incendio se produjo pasada la una y media del mediodía en un piso situado en la calle Eloy Mira. En el momento del suceso no había personas en el interior del inmueble, por lo que no se registraron daños personales.
Los efectivos de emergencias lograron acceder a la vivienda afectada, ubicada en un cuarto piso, y rescatar al animal, que se encontraba dentro durante el incendio.
El fuego provocó daños materiales en la vivienda, principalmente por la acción del humo y las llamas.
En el operativo también participó la Policía Local de O Barco, que colaboró en las labores de intervención y control de la zona.
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