Los primeros grandes incendios de Galicia calcinan 750 hectáreas a principios de abril

La Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizados los incendios forestales registrados en Ponteareas (Pontevedra) y Carballo (A Coruña), que han afectado en conjunto a unas 750 hectáreas.

El incendio de Ponteareas, originado en el monte Galleiro, es el de mayor magnitud, con unas 600 hectáreas calcinadas y extensión a los municipios de Pazos de Borbén y Mos. El fuego comenzó en la tarde del lunes con varios focos, lo que apunta inicialmente a una posible intencionalidad, aunque será la investigación la que lo confirme.

Para su control se desplegó un amplio operativo formado por técnicos, agentes, brigadas, motobombas, medios aéreos y maquinaria pesada. Además, se llegó a activar la Situación 2 por la cercanía a viviendas en Galleiro, medida que ya ha sido desactivada.

Incendio en Carballo y A Laracha

Por su parte, el incendio que afectó a Carballo (Noicela) y A Laracha (Caión) ha quemado más de 150 hectáreas. Este fuego obligó al desalojo preventivo de cinco viviendas en la zona costera, aunque no fue necesario activar el nivel máximo de alerta.

Las primeras hipótesis apuntan a que pudo originarse por una quema agrícola sin las debidas medidas de seguridad.

Amplio despliegue y medidas preventivas

Ambos incendios contaron con la intervención de numerosos medios de la Xunta y del Gobierno central, incluyendo aviones anfibios, helicópteros y brigadas especializadas, además de fuerzas de seguridad.

Las autoridades han recordado que las quemas agrícolas y forestales están prohibidas temporalmente debido a las condiciones meteorológicas, apelando a la prudencia para evitar nuevos incendios.