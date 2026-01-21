La villa de O Castro recupera el entorno del núcleo histórico

El firme de las calles donde están ubicadas las covas de la villa de O Castro (O Barco de Valdeorras) será sustituido por uno más acorde con el proyecto de rehabilitación del entorno de la torre construida entre los siglos XIV, XV y XVIII, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1994. La actuación pertenece al convenio firmado por la Axencia de Turismo de Galicia y la Asociación GDR (Grupo de Desenvolvemento Rural) Valdeorras, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que financia la Unión Europea-NextGenerationEU.

La actuación pertenece al capítulo referido a las covas de Valdeorras, y contempla “la adecuación de los viales ubicados al norte del núcleo de O Castro, como parte de la rehabilitación del entorno del BIC”, según indica la documentación, que también dice que la mejora continuará las reformas desarrolladas en la torre del homenaje y el espacio comprendido entre esta y la muralla.

La obra que sacó a licitación el GDR, asociación que preside María del Carmen González Quintela, garantizará las condiciones del firme en las vías de comunicación de las covas y las viviendas situadas en la zona inferior del núcleo, caracterizada por una fuerte pendiente. Todo ello con miras a “una puesta en valor del núcleo histórico”, siendo su presupuesto 127.100 euros.