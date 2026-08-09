La villa de O Castro será humanizada completamente

Los vecinos de la villa de O Castro (O Barco de Valdeorras) disfrutará en fecha próxima de unos servicios muy mejorados. Recientemente, finalizó la mejora integral de los viales de la zona norte del núcleo tradicional. La actuación consistió en dotarlos con un pavimento de adoquín, respetuoso con el entorno, buscando poner en valor el conjunto histórico y facilitar el acceso al área de ñlas “covas” tradicionales y a las viviendas.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Valdeorras, Ruta del Vino Milenaria”. Con un presupuesto de 110.460 euros, en su financiación entraron fondos NextGeneration EU, corriendo con la gestión la Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Valdeorras, que preside la alcaldesa de Carballeda, María del Carmen González Quintela.

Esta actuación forma parte de los planes de rehabilitación del entorno y de la torre de O Castro (construida entre los siglos XIV, XV y XVIII) declarada bien de interés cultural (BIC) en 1994.

A su vez, el Concello de O Barco de Valdeorras incluyó en el Plan de Actuación Integral (PAI), financiado con fondos europeos y apoyo de la Diputación Provincial, el final de los trabajos de humanización de la villa, que también incluye el adoquinado y la iluminación, según dijo el alcalde, Aurentino Alonso Araujo.