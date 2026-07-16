Xoel López, actuación estelar de las Festas do Cristo de O Barco de Valdeorras
200.000 EUROS
Panorama City, El Combo Dominicano y Xoel López encabezan el cartel de las Festas do Cristo de O Barco de Valdeorras con un presupuesto de 200.000 euros.
Las Fiestas del Cristo de O Barco de Valdeorras se celebran del 11 al 14 de septiembre con una programación que combinará música, deporte, cultura y actividades para todos los públicos.
La concejala de Cultura, Margarida Pizcueta, destacó que "son unas fiestas muy vivas y vividas". El principal reclamo musical será Xoel López, que presenta su nuevo disco y "se lleva una parte importante del presupuesto", subrayó la edil.
El presupuesto de esta edición asciende a 200.000 euros. Junto a Xoel López actúan las orquestas El Combo Dominicano, Panorama City, Capitol y América de Vigo, además de La Última Legión, The Black Wins y El Patio de Leni.
El deporte vuelve a ser uno de los ejes del programa con el 58º Descenso del Sil, la 38ª Milla Urbana, el 6º Descenso Popular, el tradicional Madrugón y varios torneos organizados por los clubes deportivos barquenses.
El cartel es obra de la artista barquense Marisú Miranda. La programación se completará con la Feria de Productos Tradicionales, charangas, actividades infantiles, actos religiosos y un espectáculo pirotécnico que, por primera vez, pondrá el broche final a las fiestas.
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