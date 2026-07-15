O Barco de Valdeorras destina 300.000 euros al jardín botánico y la piscina

Una inversión superior a los 300.000 euros permitirá actualizar el jardín botánico y su entorno, en el Paseo do Malecón de O Barco de Valdeorras. Este proyecto fue anunciado por el alcalde, Aurentino Alonso Araujo, quien explicó que el proyecto que manejan los técnicos contempla a renovación del piso de las calles interiores de este pulmón de la villa barquense, así como la sustitución del mobiliario.

Los planes municipales incluyen dar continuidad a las obras de remodelación ejecutadas hace ocho años, cuando la falta de presupuesto impidió prolongar las aceras de plaquetas de granito rosa porriño por el paseo. El deterioro del piso original, con numerosas piezas rotas y zonas hundidas, llevó al equipo de gobierno a acordar la renovación del piso desde el punto donde se dejó de colocar las citadas plaquetas de granito.

Estas actuaciones irán acompañadas con la ampliación de la zona verde de las piscinas municipales

Estas actuaciones irán acompañadas con la ampliación de la zona verde de las piscinas municipales en aproximadamente 400 metros cuadrados, según las estimaciones municipales que calculan en torno a un 15 % el aumento del espacio ajardinado del recinto. Esta iniciativa conllevará la eliminación de una de la pista de tenis colindante con ellas, una de las dos existentes en esta zona del Malecón. El alcalde indicó que el proyecto prevé continuar la actual línea de cierre, si bien dejando un espacio para la terraza del bar de la calle Barco de Ávila.

Las actuaciones serán financiadas con los fondos del Plan de Actuación Integrado (PAI), que prevé invertir 10 millones de euros en los concellos de la comarca valdeorresa, en cuyo desarrollo colabora la Diputación Provincial y cuya financiación procederá de fondos europeos.

Permisos

Aurentino Alonso explicó que los técnicos municipales finalizaron hace algún tiempo el proyecto de reforma, el cual está en manos de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, por contemplar actuaciones en un paseo que está ubicado a menos de 100 metros de la orilla del río Sil. El Concello está a la espera de recibir el informe favorable del organismo responsable de la cuenca.

Los vecinos del entorno del Paseo do Malecón mostraban recientemente su malestar ante el retraso en la colocación de las mallas de cierre que permiten el uso de las pistas deportivas de tenis, balonmano o baloncesto por los jóvenes de la villa en sus ratos de ocio. Fueron retiradas en mayo, para colocar sobre ellas las atracciones de las Festas de Santa Rita, y desde entonces no fueron respuestas a su lugar habitual. El alcalde barquense justificaba este retraso en que los planes municipales pasan por proceder al repintado de este espacio deportivo.