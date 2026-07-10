Colisionan dos vehículos y una ambulancia en la OU-533, a la altura de Santa Cruz, O Bolo

Estado en el que quedaron los vehículos implicados en la colisión ocurrida este viernes en la OU-533, en Santa Cruz (O Bolo).

Al menos tres personas resultaron heridas de pronóstico reservado, entre ellas la sanitaria que conducía una ambulancia que no transportaba a ningún paciente, en un accidente de tráfico registrado este viernes en el municipio de O Bolo.

El siniestro se produjo hace aproximadamente una hora en la carretera OU-533, que comunica A Rúa con Viana do Bolo, a la altura del núcleo de Santa Cruz, en el punto kilométrico 37, sobre un viaducto. En el accidente se vieron implicados dos turismos y una ambulancia.

Según las primeras informaciones, el accidente se produjo después de que uno de los turismos invadiera el carril contrario, aunque las circunstancias del siniestro están pendientes de confirmación.

Todos los ocupantes de los vehículos lograron salir por su propio pie tras la colisión. Dos de los accidentados fueron trasladados en un transporte sanitario al Hospital Público Valdeorras.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos del parque de A Rúa, perteneciente al Consorcio Provincial de Emerxencias, así como miembros del GES y voluntarios de Protección Civil de O Bolo, que participaron en las labores de asistencia y seguridad en la zona.