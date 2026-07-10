ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona herida tras colisionar su vehículo y salirse de la vía en Lamas
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona resultó herida como consecuencia de una colisión entre dos vehículos en Lamas, Xinzo de Limia, que terminó en una salida de vía.
Los hechos ocurrieron en torno a las 14:30 horas del viernes 10 de julio cuando fue un testigo quien dio el aviso al 112. Una de las personas se encontraba herida y tuvo que recibir atención.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil. La posible causa de este accidente podría ser una señal de Stop ignorada por parte de uno de los conductores.
La persona herida tuvo que ser trasladada al PAC informaron desde Protección Civil
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona herida tras colisionar su vehículo y salirse de la vía en Lamas
INSTALACIONES EXTERIORES
Abren las piscinas de Xinzo de Limia: horarios, precios y novedades de este verano
Lo último
VIAJAR ES UN PLACER
El turismo masivo ya afecta al 77% de los viajeros de negocios en España
ACTUACIÓN MUSICAL
Treixadura en las festas de Piñeira de Arcos en Sandiás
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el Barbaña tiene unos nuevos habitantes?
PASEO POR LA HISTORIA
IX tradicional recreación histórica de Arcos de Valdevez