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Una persona herida tras colisionar su vehículo y salirse de la vía en Lamas

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Un colisión entre dos vehículos en Xinzo de Limia se saldó con una persona herida que tuvo que ser trasladada para recibir atención médica

Ambulancia del 061 Galicia.
Ambulancia del 061 Galicia. | Europa Press

Una persona resultó herida como consecuencia de una colisión entre dos vehículos en Lamas, Xinzo de Limia, que terminó en una salida de vía.

Los hechos ocurrieron en torno a las 14:30 horas del viernes 10 de julio cuando fue un testigo quien dio el aviso al 112. Una de las personas se encontraba herida y tuvo que recibir atención.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil. La posible causa de este accidente podría ser una señal de Stop ignorada por parte de uno de los conductores.

La persona herida tuvo que ser trasladada al PAC informaron desde Protección Civil

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