GASTRONOMÍA Y HOMENAJE
Festa da Vitela con ecos de Entrudio en O Bolo
GASTRONOMÍA Y HOMENAJE
El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, asistió ayer al XVI Festa da Vitela celebrada en O Bolo. Allí destacó la importancia de este tipo de fiestas gastronómicas para la promoción de los productos agroalimentarios gallegos.
En este sentido, la Festa da Vitela incluye una feria de productos tradicionales, con puestos de miel, queso, panadería y embutidos, entre otros.
La celebración incluyó un homenaje en lentellais a la cantareira Jacinta Fernández, a las 12,00 horas. Al medio día, se dio paso a la comida popular en el pabellón deportivo, donde se procedió a homenajear a los voluntarios de los incendios que asolaron Ourense en 2025.
En cuanto al menú, constó de sopa, carne de ternera, garbanzos, codillo, patatas, chorizos, bica, café y bebida. Todo ello a un módico precio de 20 euros por persona.
Tras la comida se dio paso a la música y el baile hasta bien avanzada la tarde, dentro de la propia carpa habilitada al efecto.
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