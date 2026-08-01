As Ermidas dispara las visitas un 10% tras el fin de las obras

La retirada de los andamios utilizados en los últimos trabajos de restauración desarrollados en el santuario bolés de As Ermidas (siglos XVII y XVIII), declarado Bien de Interés Cultural por la Xunta en 2006 y considerado uno de los principales santuarios marianos de Galicia, disparó la llegada de visitantes. Así lo estimó el guía custodio del templo, José Vega Martínez, quien comentó que “a partir da retirada dos andamios veu moita máis xente. Antes non se vía o altar”, comentó.

Vega Martínez estimó en torno a un 10 % de aumento en el número de visitantes del santuario, un dato que se calcula en una media de 8.000 anuales. También indicó que al santuario llegan desde prácticamente todo el territorio nacional, pero también desde el extranjero. De estos últimos, muchos son llevados por emigrantes que regresan a la comarca de vacaciones. Así, José Vega apuntaba que, solo en las últimas semanas, guió a grupos procedentes de Francia, Bélgica, Italia e incluso Albania.

Bar As Ermitas

Otro factor que ayuda a elevar el número de visitas es la apertura del bar “As Ermitas” a escasos metros del santuario, ubicado en la aldea, donde llevaban años sin ningún establecimiento hostelero, una circunstancia que no ayudaba a captar visitantes. Lo comentó el guía custodio, quien explicó que antes de que abriese, él mismo se encargaba de llevar botellines de agua, que enfriaba en una cueva cercana al templo, para los grupos que llegaban para conocer el santuario en días de calor. “Para el santuario, la apertura del bar significó mucho. Antes, llevaba yo agua porque me daba pena la gente”, comentó.

Tras la finalización de los trabajos de restauración, ya se puede contemplar el altar mayor en todo su esplendor

Entre las preferencias de las personas que se acercan a este punto de O Bolo destacan la fachada barroca del templo, una de las mejores de Galicia. También les llama mucho la atención el resultado de los trabajos de restauración de las imágenes, aunque aún faltan algunas, o el Camarín de la Virgen.

No solo hay tallas pendientes de restauración, también falta por someter a estos trabajos un buen número de cuadros, el altar pequeño o mismo la entrada interior del templo.

Los últimos trabajos de mejora llevados a cabo en el templo consistieron en la recuperación del retablo del Camarín y de 14 cuadros, una actuación que tuvo un coste de 20.000 euros, aportados por la Axencia Galega de Turismo. Entre otras obras pictóricas recuperadas están los retratos de san Vicente Ferrer y del obispo Antonio Senso Lázaro. Otra obra acometida recientemente es la restauración del altar mayor, que forma parte de un proyecto más amplio, cuyo presupuesto se aproxima a los 50.000 euros y que financia la Diputación.