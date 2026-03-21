Homenaje a voluntarios de los incendios en O Bolo

Los voluntarios que colaboraron en la extinción de los incendios forestales de agosto y septiembre de 2025 recibirán el homenaje de la XVI Festa da Vitela do Bolo, un acto en cuya organización ya trabaja el Concello bolés. No serán los únicos protagonistas, pues en la cita también habrá un momento para recordar a la cantareira de Lentellais, Jacinta Fernández, reconocimiento que el año pasado fue para el médico de As Ermidas Sebastián Ricoy. Las entradas cuestan 20 euros y ya pueden conseguirse a partir de este sábado en el restaurante Volobriga (O Bolo), y los bares Laila (A Veiga), Emigrante (Viana), 04 (A Rúa) y Makoki (O Barco).

La próxima edición de la Festa da Vitela será el 4 de abril y volverá a tener como escenario el polideportivo municipal. Aquí también estarán las figuras que protagonizan el Entroido de O Bolo, el Touro y el Xigante de Celavente, además de la Mázcara de Buxán, personajes que están siendo recuperados por los vecinos.

Para ese mismo día también fue programada una feria de productos tradicionales del Concello. Los visitantes encontrarán más de una quincena de puestos con artículos de artesanía, dulces, vino, aceite y miel.

Estoupa de Xudas

El domingo, 5 abril, tendrá lugar una nueva edición, la tercera, de la recuperada Estoupa do Xudas. El evento se desarrollará en el área recreativa del río Bibei, en la aldea de As Ermidas. Este año, el Concello de O Bolo adelantó su inicio hasta las 12,00 horas con miras a posibilitar que los asistentes también puedan asistir a la procesión y misa del santuario. La tradición contempla la quema del muñeco conocido como Xudas antes del comienzo de los actos religiosos en el templo bolés, que celebró su 400 aniversario el pasado año 2025.

El Concello organizó una serie de visitas guiadas entre los días 2 y 5 de abril. Las del santuario de As Ermidas se desarrollarán de 10,00 a 12,00 horas y las del castillo medieval entre las 12,30 y las 15,00 horas. Ambos podrán visitarse todos los días menos el 4, fecha en la que abrirá el Museo Yosso, entre las 12,00 y las 14,00 horas.