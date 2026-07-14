Un motorista resulta herido en un accidente de tráfico en el polígono de San Cibrao das Viñas: "Escuché un golpe seco y a una chica gritar"

Efectivos de emergencias atienden al motorista herido tras la colisión con un turismo en la OU-0514, a la altura de la calle 3 del polígono de San Cibrao.

Un motorista resultó herido este martes tras verse implicado en un accidente de tráfico con un turismo en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas. El siniestro se produjo en la carretera OU-0514, a la altura de la calle 3, frente a la gasolinera Plenoil.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 12.28 horas, activando un operativo en el que participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Urgencias Sanitarias, que atendieron al motorista en el lugar antes de proceder a su traslado.

Una empleada de la gasolinera situada frente al punto del accidente relató cómo vivió el momento del impacto. "Escuché un golpe seco y a una chica gritar", explicó.

El accidente provocó fuertes retenciones de tráfico en el acceso al polígono industrial, ya que la circulación se vio condicionada por la presencia de los vehículos implicados y de los equipos de emergencia mientras se desarrollaban las labores de asistencia y regulación del tráfico.

Por el momento no han trascendido las causas del siniestro ni el alcance de las lesiones sufridas por el motorista. La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo la colisión.