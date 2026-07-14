Suspendido un juicio de tráfico al acusado del crimen de O Bolo

La falta de emplazamiento de la aseguradora del coche de Manuel V.R., acusado también de acabar el año pasado con la vida de su mujer en O Bolo, obligó este lunes a suspender el juicio por el accidente que tuvo el 1 de agosto de 2024, cuando conducía ebrio, y a retrotraer las actuaciones al momento previo a la apertura del juicio oral.

Los hechos ocurrieron en la OU-533, a su paso por el municipio de O Bolo, en una intersección situada en el cruce de As Ermidas. Pese a existir una señal de stop, Manuel V.R., según el escrito de la Fiscalía, se incorporó a la vía sin percatarse de que circulaba un camión, cuyo conductor tuvo que realizar una maniobra evasiva que provocó el siniestro tanto de la cabeza tractora como del remolque.

Una vez que los agentes se personaron en el lugar, le practicaron las dos pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados de 0,93 y 0,89 miligramos por litro de aire espirado, respectivamente. Esto ocurrió ocho meses antes de que Manuel V.R. fuese detenido por matar a su mujer, con la que llevaba 50 años casado, asestándole una puñalada en el pecho. Fue él mismo quien llamó a Emerxencias tras los hechos y desde entonces permanece en prisión.

Precisamente, las acusaciones sostienen que ambos discutieron porque ella le había ocultado las llaves del coche para evitar que condujese. Por este crimen, la familia de la víctima solicita 25 años de prisión, mientras que la Fiscalía reclama 20 años.

Juicio por el accidente

Todo apunta, sin embargo, a que antes de que se juzgue este crimen se celebrará en la plaza 1 de la Sección Penal la audiencia preliminar por el accidente de tráfico protagonizado por Manuel V.R. Por este siniestro, la Fiscalía solicita una pena de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad, una multa de 1.620 euros y la prohibición de conducir vehículos durante dos años y seis meses.