Más de 300.000 euros en mejorar la red eléctrica de O Carballiño y Maside

UFD, distribuidora de Naturgy, ha ejecutado mejoras en la red eléctrica de O Carballiño y Maside con una inversión superior a 300.000 euros para reforzar la fiabilidad del suministro.

En O Carballiño se construyó una nueva línea de media tensión de 650 metros, con 125.000 euros de inversión, destinada a aumentar la capacidad y mejorar la estabilidad del servicio. Asimismo, en la zona de O Ollal, en la parroquia de A Veiga, se instaló una nueva línea de media tensión, un centro de transformación de 100 kVA y 170 metros de baja tensión, con una inversión de 130.000 euros para garantizar mayor calidad y continuidad del suministro.

En Maside, en la zona de Listanco, se adecuó un centro de transformación y se renovaron más de 430 metros de conductor de baja tensión, con una inversión de 52.000 euros.

Estas actuaciones forman parte del plan de modernización de UFD en Ourense, orientado a redes más seguras, eficientes y preparadas para la demanda actual y futura. La compañía destaca que estas inversiones mejoran el servicio y favorecen el desarrollo.