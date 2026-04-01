SITUACIÓN CRÍTICA EN 2025
Adjudicada por 4,5 millones la ayuda a domicilio carballiñesa
El Concello do Carballiño acaba de adjudicar el Servizo de Atención no Fogar (SAF) por un total de 4,5 millones de euros. El contrato se extenderá durante cuatro años, dos de ellos fijos y dos prorrogables, y representa la mayor inversión realizada hasta la fecha en este servicio, para lo que el Concello cuenta con una subvención de la Xunta.
El objetivo del nuevo contrato es blindar una atención de calidad para las personas dependientes del municipio, según destacó la responsable de Servizos Sociais e Igualdade, Silvia Baranda. La edil subrayó que “é un importante desembolso para o Concello, pero quixemos asegurarnos de ter o mellor servizo posible para os nosos maiores e que non volva pasar o mesmo que coa anterior empresa, que non podía facer fronte ao pago das traballadoras polo aumento xeralizado de prezos”.
La edil recordó que la situación llegó a ser crítica el pasado año, cuando el Concello tuvo que asumir el pago de la extra de Navidad y los salarios de marzo del personal, debido a los impagos de la empresa que gestionaba el servicio, cuyo contrato estaba en precario, mientras se preparaban los pliegos para una nueva adjudicación.
Los incumplimientos de la concesionaria comenzaron ya en el 2024, llevando a las trabajadoras del SAF a convocar diversas manifestaciones reclamando al Concello que se adjudicase el contrato a una nueva empresa cuanto antes.
“Despois de meses de problemas, vímonos na obriga de contratar outra empresa temporalmente ata que, por fin, puidemos efectuar esta adxudicación”, explicó Baranda.
El nuevo contrato introduce varias mejoras significativas, entre ellas el establecimiento de uno de los precios por hora más altos de Galicia, ya que se pagarán 24,80 euros para la atención ordinaria y 26,87 euros para domingos y festivos.
“Na anterior adxudicación a hora pagábase a 18 euros, polo que estamos falando dun incremento importante que vai repercutir non só na mellora das condicións laborais do persoal do SAF, senon tamén nunha atención de maior calidade”, añadió Silvia Baranda.
El Servizo de Axuda no Fogar de Carballiño cuenta con 40 trabajadoras que atienden actualmente a más de un centenar de usuarios en el municipio, en su mayoría con un alto grado de dependencia.
Por ello, la concelleira recordó que se trata de “un servizo moi necesario para os nosos maiores”. Añadió que “cada vez temos máis demanda porque a nosa é unha poboación envellecida. Queremos atendelos e darlles un servizo digno, e que non teñan que sufrir problemáticas que son alleas a eles”.
