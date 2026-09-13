La Baixada de Pepa Loba en O Carballiño dispara humor y tensión en clave western

A las 19,30 horas de este sábado, el sol todavía golpeaba con fuerza, y su luz rebotaba sobre los instrumentos de un grupo de músicos que recorría los alrededores de la calle Principal de O Carballiño. Sus melodías llenaban la tarde de un calor agradable y el jolgorio iba ganando adeptos entre vecinos y visitantes que se pasaban por allí. Todo parecía una foliada más en los últimos compases del verano, hasta que una nota mal encajada hizo saltar por los aires la normalidad.

Los artistas ocultaron entonces sus rostros bajo las máscaras de villanos icónicos del cine de terror como Jason, Hannibal y Scream. La música tradicional gallega fue sustituida por Iron Maiden y aquellos brazos que hasta hacía un instante sostenían gaitas y panderetas pasaron a sujetar una muchacha para llevársela por la fuerza. No era cualquiera: era la hija de la mismísima Pepa Loba.

En la representación no faltaron los duelos, que mantuvieron la tensión y atraparon todas las miradas. | Alan Pérez

Este cambio de registro dio comienzo a la recreación de la “Baixada da Pepa Loba e a súa gabilla”, dentro de la 30 edición de la Feira Festa Pepa Loba, organizada por la Asociación Tradicións e Buscas en la villa del Arenteiro. Bajo la dirección y escritura de Víctor Tato —también encargado de interpretar al personaje de Daniel Couso—, más de una treintena de personas, entre intérpretes de Dar Trela Teatro y voluntarios, pusieron en escena una aventura de inspiración cinematográfica, con ecos de western, humor y una sucesión de duelos —muchos de ellos a muerte— y, en el centro de todo, un pleno municipal que, desde el principio, ya desprendía un inquietante olor a sangre.

Pepa Loba se enfrenta al juez y al verdugo y detiene una ejecución. | Alan Pérez

Crítica y humor

La representación trasladó al público a un Carballiño castigado por la sequía y los problemas de abastecimiento de agua, con la construcción de un nuevo depósito en A Uceira como detonante de un conflicto político. La propuesta enfrentó en la ficción a quienes defendían la iniciativa con quienes la denunciaban como una “cacicada”, entre ellos, la hija de Pepa Loba, interpretada por Tania Godoy. A la bandolera gallega le puso rostro Clara Vázquez y, junto al resto del elenco, mantuvo durante más de sesenta minutos a los espectadores pendientes de una trama salpicada de continuos giros argumentales.

La Guardia Civil detiene a una manifestante en la fuente municipal. | Alan Pérez

Los carballiñeses presentes se dejaron llevar por una historia en la que la crítica social se desarrolló entre toques de comedia, provocando sobresaltos ante los pasajes más intensos y carcajadas cuando la trama daba un respiro a la tensión. De la Fonte do barrio de Flores a la Rúa do Mirto, la acción fue cambiando de escenario mientras verdugos, jueces y políticos se cruzaban en una batalla en la que cada cual defendía su propia idea de justicia al ritmo de “Al Alba”, de Luis Eduardo Aute, y “Si tú te vas”, de Mónica Naranjo, hasta desembocar en un desenlace trágico que guardaba una última sorpresa: cuando parecía que la desgracia lo había arrasado todo, se reveló que la cadena de secuestros, asesinatos y corrupción no era más que una pesadilla de la protagonista.

El sueño se desvaneció justo a tiempo, antes de caer la noche, y las Festas de San Cibrao tomaron el relevo. Los músicos recuperaron sus rostros tras las caretas del terror y la ficción le devolvió a la villa el ambiente festivo que la caracteriza cada septiembre.