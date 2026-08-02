¿Sabe usted que Burning triunfó en O Carballiño?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Burning llena el vacío cultural de Ourense

Burning en O Carballiño
Burning en O Carballiño

¿Sabe usted que el público disfrutó de la buena música que desplegó Burning en Carballiño? ¿Que el concierto se hizo corto para la multitud de fans que asistieron a una de esas escasas oportunidades musicales que ofrece Ourense? ¿Que su líder, Johnny Cifuentes, conquistó al público? ¿Que tras el concierto atendió a los fans para firmar autógrafos en discos y hacerse fotos con sus seguidores? Chapeau!!

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