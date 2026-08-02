FESTA DO PULPO
O Día da Emigración comeza a conta atrás no Carballiño
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el público disfrutó de la buena música que desplegó Burning en Carballiño? ¿Que el concierto se hizo corto para la multitud de fans que asistieron a una de esas escasas oportunidades musicales que ofrece Ourense? ¿Que su líder, Johnny Cifuentes, conquistó al público? ¿Que tras el concierto atendió a los fans para firmar autógrafos en discos y hacerse fotos con sus seguidores? Chapeau!!
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FESTA DO PULPO
O Día da Emigración comeza a conta atrás no Carballiño
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Burning triunfó en O Carballiño?
ESPACIOS PÚBLICOS
Alumnos del obradoiro dual ya hacen prácticas en O Carballiño
CIERRE DEL JULIO CULTURAL
Carballiño vibra ante el rock de Burning
Lo último