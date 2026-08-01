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Carballiño preparará unha tapa de pulpo de 610 quilos

FESTA DO PULPO

A Festa do Pulpo, dedicada este ano a Lanzarote, volverá reunir a miles de visitantes cunha programación que combina gastronomía, música e tradición

A tapa de pulpo preparada o ano pasado no Carballiño, con 600 quilos de pulpo.
A tapa de pulpo preparada o ano pasado no Carballiño, con 600 quilos de pulpo.

O Carballiño quenta motores para a súa semana grande, que culminará o domingo 9 de agosto coa 64ª Festa do Pulpo, dedicada nesta edición á illa de Lanzarote. A vila agarda a milleiros de visitantes cunha ampla axenda ininterrompida de gastronomía, música e tradición.

O evento máis mediático chegará o martes ás 20,00 horas na Praza Maior: a elaboración da tapa de pulpo máis grande do mundo. Para bater de novo o récord mundial, os profesionais locais cortarán 610 quilos de cefalópodo (dez máis ca en 2025) sobre un prato de 5,37 metros de diámetro. Empregaranse 8 quilos de sal, 55 litros de aceite e 3 de pimentón para servir unhas 1.800 racións. Os tickets, a 7 euros, inclúen a tapa, viño, pan, sobremesa e o prato de recordo, nun ambiente amenizado por DJ Tibu e Os Serandeiros.

Completo programa

Máis aló deste fito, a programación cultural inclúe hoxe o Día da Emigración. Ao longo da semana sucederanse os concertos de grupos como Hechizo de Nora, Amigos do Acordeón, Os Catro Ventos ou o Septeto Nabori, xunto coa proxección da longametraxe “Lúas do setembro” o xoves.

O sábado 8 terá lugar a recepción oficial de autoridades e a tradicional Festa das Camisetas, cuxo concurso de deseños (alusivos a Lanzarote) ten a inscrición aberta ata o día 5 e reparte premios de ata 300 euros. O broche de ouro porao o domingo a xornada grande no Parque Municipal. Dende as 11,00 horas, o recinto encherase de música tradicional, tabernas e pulpeiras, enlazando pola tarde coa Festa da Xuventude e pechando coa verbena da Orquestra Chanel.

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