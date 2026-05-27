Carballiño abre todos los días del año su biblioteca

Los usuarios de la Biblioteca Municipal de Carballiño tendrán acceso a la sala de estudio todos los días del año, gracias a la implantación de un sistema inteligente de acceso mediante una app. Una iniciativa pionera entre las bibliotecas municipales de la provincia, siendo la segunda de toda Galicia en implantar este modelo, después de A Illa de Arousa. Este servicio, que está ya en marcha, busca adaptar este espacio a las necesidades reales de los usuarios, ampliando las posibilidades de uso más allá del horario convencional.

La sala de estudio podrá utilizarse de 9,00 a 21,00 horas mediante reserva previa en la app del concello

La iniciativa fue presentada ayer en el Concello por la edil de Educación, Lorena Castro, quien destacó que “deste xeito poderemos dar máis facilidades aos estudantes e público xeral para que poidan utilizar a sala sempre que queiran”. La edil subrayó además la elevada afluencia de personas que utilizan actualmente la sala de estudio y la importancia de ofrecer alternativas más flexibles, especialmente en épocas de exámenes y oposiciones.

Hasta ahora, este espacio municipal permanecía cerrado durante los sábados por la tarde, domingos y festivos. Con el nuevo sistema, la sala podrá utilizarse durante todos los días del año, desde las 09,00 a las 21,00 horas.

Reserva

El acceso se realizará mediante reserva previa a través de la app Concello do Carballiño. Una vez en la biblioteca, los usuarios podrán abrir la puerta desde la propia aplicación móvil. El sistema contará con turnos de mañana y tarde y permitirá reservar con siete días de antelación. Castro avanzó que, si la respuesta es positiva, valorará ampliar el horario en épocas de pruebas de ABAU, exámenes universitarios u oposiciones.