La familia de Alberte Pagán, el carballiñés interceptado por Israel, teme por su estado de salud

Seis activistas gallegos figuran entre la tripulación de la treintena de embarcaciones de la nueva Global Sumud Flotilla interceptada y detenida por las Fuerzas Armadas de Israel este lunes en aguas internacionales cerca de Chipre cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Entre ellos se encuentra el cineasta Alberte Pagán, natural de O Carballiño. Su hermana, Begoña Pagán, expresa su preocupación ante la falta de información: “estou nerviosa e preocupada, porque ata hai dous días iamos tendo noticias del a diario, a través do móvil, pero dende que foron asaltados e secuestrados non soubemos máis. Non sabemos se lles dan comida e auga, se están ben tratados, se hai feridos...”.

La sensación, dice, es de impotencia “porque non sabemos qué facer. A súa compañeira falou coa embaixadora española en Chipre que lle dixo que están ben, e esperamos que sexa así, e que nas próximas horas haxa algún resultado e empecen os trámites para a súa liberación”.

Alberte es una persona muy sensibilizada con la situación de Gaza, según cuenta Begoña: “Meu irmán sempre se comprometeu cos desfavorecidos, cos oprimidos e indefensos. En 2012 fixo unha pelicula titulada “Pelicula urxente por Palestina”. É un tema que lle toca a sua sensibilidade. Está xubilado e decidiu meterse en esto porque está facendo o que quere facer, aínda que non quita que para nos sexa preocupante”.

Desembarco en Israel

Tras el desembarco de los activistas detenidos en el puerto de Ashdod (Israel), el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, publicó un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo, entre ellos los activistas gallegos.

“Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel”, ha dicho Ben Gvir en un mensaje en redes sociales junto al citado vídeo, que arranca mostrando cómo varios agentes agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó “Palestina libre” a la llegada del ministro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá a la Unión Europea sanciones contra Ben Gvir por estas acciones.