Novo Rural crece y genera casi 800.000 euros en 2025

El turismo rural sigue creciendo en O Carballiño y O Ribeiro y se consolida como una oportunidad para dinamizar ambas comarcas y ayudar a fijar población en las aldeas. Así lo demuestran los datos de la Asociación Novo Rural, que agrupa a 40 pequeños alojamientos turísticos de ambos territorios, que alcanzaron en conjunto en 2025 un impacto económico directo de 770.400 euros.

Estos datos se dieron a conocer durante el cuarto encuentro de la entidad, celebrado en la rectoral de Santa Baia, en Vilamarín, y en el que participaron propietarios de casas rurales, productores locales y representantes institucionales para analizar la situación del sector y compartir propuestas de futuro. La secretaria de la asociación, Inma Rúa, fue la encargada de presentar las cifras de actividad, mientras que el presidente de Novo Rural, José Luis Martín, destacó el crecimiento de la entidad, que duplicó el número de socios en el último año, pasando de 20 a 40 alojamientos adheridos.

Ocupación en alza

Actualmente, los alojamientos asociados registran una ocupación media del 55%, con una tarifa mínima media de 35 euros por persona y noche. La demanda de este tipo de alojamientos va en aumento, ya que pasó de 170 a 200 noches anuales por casa entre el 2024 y el 2025. Así, las 40 casas sumaron unas 8.040 noches de estancia anual el pasado año, lo que supone un ingreso, sólo en alojamiento, de 770.400 euros, a lo que se sumaría el gasto complementario en restauración, comercio, productos locales y actividades turísticas, estimado en 54 euros adicionales por visitante.

Para la asociación, las cifras evidencian la necesidad de apostar por este tipo de turismo y la importancia de la colaboración entre alojamientos, administraciones y negocios locales, destacando los acuerdos existentes con bodegas, panaderías y productores de proximidad, que consideran clave para crear un ecosistema económico circular que beneficia al conjunto del territorio. Los socios destacaron igualmente las ventajas de pertenecer a la asociación, como las compras conjuntas, la negociación de precios con aseguradoras, el asesoramiento técnico o el intercambio de reservas entre alojamientos.

Ribeiro Secreto, el reto de 2026

Uno de los retos de Novo Rural es impulsar el turismo en temporada baja y para ello la entidad presentó a finales del pasado año Ribeiro Secreto. La iniciativa consiste en una caja regalo que permite canjear estancias en cualquiera de las casas adheridas a la asociación, con diferentes precios y formatos para adaptarse a cada cliente. El proyecto, desarrollado con apoyo del Inorde, fue presentado en varios encuentros y ferias turísticas.

El presidente de la entidad, José Luis Martín, explicó que el objetivo para 2026 y 2027 es reforzar la presencia de Ribeiro Secreto en nuevos eventos y agencias turísticas y ampliar su proyección internacional. Los participantes en la reunión también reclamaron una mayor colaboración de las administraciones locales para promocionar los pequeños establecimientos rurales y aprovechar mejor los recursos naturales del entorno. Entre ellos citaron rutas de senderismo, pozas, paisajes, monumentos naturales y patrimoniales, considerados elementos con gran potencial para atraer visitantes durante todo el año. Los propietarios consideran que esta estrategia puede ayudar a fijar población y generar actividad económica estable en las aldeas del interior rural.