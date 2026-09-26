PROYECTO INNOVADOR
Carballiño aplica un nuevo método de asfaltado en tres viales
PROYECTO INNOVADOR
El Concello de O Carballiño acaba de poner en marcha un plan de microasfaltado en tres calles de la localidad; se trata de un proyecto innovador diseñado para reparar firmes deteriorados por las condiciones meteorológicas adversas y el tráfico intenso. Esta técnica, que también se emplea actualmente en las carreteras gallegas, consiste en aplicar una capa inicial para rellenar los baches existentes, seguida de una segunda capa de microasfaltado de un centímetro de espesor.
El proyecto, que supone una inversión de 50.000 euros por parte del gobierno local, comenzó esta semana en los tres viales afectados: Buenos Aires (en el centro urbano), Julio Rodríguez Soto y Conde Vallellano. “Nas próximas semanas avaliaremos o resultado destes microasfaltados e, de ser positivo, realizarémolos tamén no resto de vías deterioradas da vila”, señaló el alcalde en funciones, José Castro-Gil.
La iniciativa abarca tanto el proceso de aplicación del microasfaltado -ya finalizado- como el posterior pintado de la señalización horizontal, que se realizará en los próximos días.
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