El manantial de la soledad

He mantenido con algunos amigos una larga conversación sobre un tema inquietante: el apoyo electoral que recibe el AfD (Alternativa por Alemania) en los comicios celebrados en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia-Anhaltar, Turingia, Berlín… Estos resultados anuncian la posibilidad de que la ultraderecha alemana (herederos del nacionalsocialismo obrero, del partido nazi) sea la fuerza más votada en los próximos comicios generales.

Naciones poderosas, como lo era la RFA antes de su unificación con la RDA, han comprobado que, en los últimos años, los diagnósticos de depresión, ansiedad y trastornos de atención, están en constante aumento en todos los países.

Ante los terribles efectos que esto causa en la juventud, los Gobiernos, eludiendo su responsabilidad histórica, instan a los profesionales de la salud, especialmente a psicólogos y psiquiatras, a proponer a los Estados la ejecución de las medidas oportunas, prescribiendo psicofármacos en cantidades ilimitadas. Sin tener en cuenta que la mayoría de ciudadanos desconectan de su comunidad e incluso de toda vida pública, aumentando el grado de dependencia de fármacos en vez de paliar la cada vez mayor indefensión social.

Todo ello abona el campo comunitario donde los partidos totalitarios, especialmente los de extrema derecha, movilizan a las masas, empequeñecidas por la ausencia de espíritu crítico para oponerse a las leyes que propugnan la solidaridad como referente en la solución de los conflictos e integración. (El desahucio de Maricarmen es un ejemplo a seguir).

Sin tener en cuenta que la mayoría de ciudadanos desconectan de su comunidad e incluso de toda vida pública, aumentando el grado de dependencia de fármacos en vez de paliar la cada vez mayor indefensión social.

No se trata de analizar los hechos desde distintas perspectivas, lo grave es negar la evidencia, imponiendo la posverdad como verdad absoluta y el odio como alimento de la violencia.

El caso de Ceuta permite, salvando las distancias, analizar por qué el presidente de la ciudad cambia la objetividad de su discurso, basado en los hechos, por la imposición acrítica de su partido, sin sufrir por ello desgaste alguno (quizás en el futuro su conciencia le pase factura).

¿Son víctimas los habitantes de Ceuta por soportar la “invasión” de molestos harapientos subsaharianos? ¿O lo son los herederos de la esclavitud de ex colonizados países que huyen del hambre, de la enfermedad, del clima y de la guerra? Mientras el ejército sionista caza inocentes palestinos, mientras ucranianos y rusos se maten en un conflicto fraternal, mientras EEUU bombardee países al margen del derecho universal… mientras todo eso suceda, el manantial de la soledad seguirá manando en nuestros corazones. Tristeza para unos y alegría para otros.