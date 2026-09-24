El Museo de la Fábrica de Papel de O Carballiño abre sus puertas este viernes

Imágenes del exterior y del interior del nuevo Museo de la Fábrica de Papel del Arenteiro

La antigua Fábrica de Papel del Arenteiro, en O Carballiño, abre este viernes sus puertas al público reconvertida en espacio museístico, lo que culmina el desarrollo del Parque Etnográfico tras más de dos décadas de actuaciones en la zona. La intervención en el inmueble completa la recuperación de otros elementos patrimoniales del entorno fluvial, como el Muíño das Lousas y el Muíño do Anxo.

Una de las piezas del museo. | Concello de O Carballiño

La instalación ofrecerá acceso gratuito a su interior. El recinto mantendrá un horario de atención al público de miércoles a domingo, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Asimismo, se han programado dos pases guiados diarios sin coste, fijados a las 11:30 y a las 16:30 horas. Según explica la guía del centro, Montse Adalid, el itinerario divulgará el proceso de fabricación del papel y abarcará tanto el interior del inmueble como el Muíño do Anxo y la franja fluvial adyacente.

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La apertura busca poner en valor una de las iniciativas industriales pioneras de Galicia. Durante la primera mitad del siglo XIX, la planta producía papel de manera totalmente artesanal a partir de trapos viejos y sin recurrir al uso de energía eléctrica, en un contexto histórico marcado por el predominio de la actividad puramente agraria en la comunidad.

Estructura en el exterior del museo. | Concello de O Carballiño

Con la puesta en marcha de este museo, las instalaciones quedan integradas en la ruta cultural y ambiental del río Arenteiro, orientada a divulgar el patrimonio etnográfico e industrial de la comarca tanto a vecinos como a visitantes.