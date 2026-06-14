Tradición familiar y sabor local de referencia en O Carballiño con A Taberna da Carmen
VIDA
Ofreciendo desayunos y bocadillos, A Taberna da Carmen es una apuesta consolidada en O Carballiño. Su cocina está basada en la cocina familiar, destaca las hamburguesas de carne cachena
Nacida como un homenaje a las abuelas de los propietarios, A Taberna da Carmen se consolida en O Carballiño con una propuesta que une tradición familiar y calidad. Su impulsora, vinculada a una conocida familia de pulpeiros locales, lidera este proyecto que ya cuenta con una clientela fiel desde primera hora de la mañana.
El local ofrece desayunos, bocadillos y tortillas de lunes a sábado, pero sus grandes atractivos llegan en los días de feria, donde sirven pulpo, carne ao caldeiro, richada y, en invierno, callos. Además, el establecimiento cuenta con servicio de catering y acaba de incorporar con gran éxito una novedad en su carta muy apreciada por los clientes, como son las hamburguesas de carne de cachena.
- Dirección: Rúa Castelao, 60, Arcos, O Carballiño
- Horario: De lunes a viernes, de 8,00 a 23,00 horas. Sábados de 8,00 a 16,30 horas
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último