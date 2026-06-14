Tradición familiar y sabor local de referencia en O Carballiño con A Taberna da Carmen

Nacida como un homenaje a las abuelas de los propietarios, A Taberna da Carmen se consolida en O Carballiño con una propuesta que une tradición familiar y calidad. Su impulsora, vinculada a una conocida familia de pulpeiros locales, lidera este proyecto que ya cuenta con una clientela fiel desde primera hora de la mañana.

El local ofrece desayunos, bocadillos y tortillas de lunes a sábado, pero sus grandes atractivos llegan en los días de feria, donde sirven pulpo, carne ao caldeiro, richada y, en invierno, callos. Además, el establecimiento cuenta con servicio de catering y acaba de incorporar con gran éxito una novedad en su carta muy apreciada por los clientes, como son las hamburguesas de carne de cachena.