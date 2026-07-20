O Carballiño lleva ilusión a los más pequeños con títeres

La explanada del Parque Municipal de O Carballiño volverá ser escenario del Festival de Títeres, que impulsa el Concello y que alcanza su decimoctava edición, consolidándose como un referente en el panorama cultural gallego. El programa arraca este lunes para finalizar el próximo jueves, 23 de julio, incluyendo espectáculos y obradoiros para que los más pequeños, además de disfrutar de las historias, puedan crear las suyas.

“Trátase de achegar o público máis cativo ao mundo do teatro”, comentó Diego Fernández, concejal de Cultura, quien consideró el festival “unha oferta que completa moi ben a variada programación cultural do verán no noso municipio”.

El Festival de Títeres comienza a las 19.00 horas de este lunes en la explanada del Parque Municipal de la mano de la compañía Juste Kamishibai, que guiará un obradoiro de mini butai (pequeños teatrillos de cartón) dirigido a niños a partir de 6 años, quienes previamente deberán ser inscritos en el departamento de Cultura del Concello. Ya a las 20.00 horas, la compañía ofrecerá “As historias viaxeiras, Kamishibai e Teatro de Papel”, pensado para mayores de 3 años.

El martes llegará la compañía Carmen Domech, que a partir de las 19.00 horas representará “O Grúfalo”, una historia que protagoniza un ratón que pasea por el bosque y también dirigida a mayores de 3 años. Una hora después empezará un obradoiro de teatros de papel pensado para mayores de 4 años.

La compañía Trémola protagonizará la jornada del miércoles con “Pipo, o paxaro que non sabía voar”. El espectáculo, pensado para niños a partir de 2 años, dará comienzo a las 19.00 horas. Tres cuartos de hora después arrancará otro obradoiro, este de títeres-monstruos y animales para mayores de 4 años.

La obra “Latexos-As lendas do castro”, de K’paparota Teatro, abrirá la jornada final del festival a las 19.00 horas. Pensada para mayores de 3 años, realiza un viaje humorístico por las leyendas gallegas. Las actividades finalizarán a las 19.45 horas con un obradoiro de cajas de sombras para mayores de 3 años, que requiere haberse inscrito en Cultura del Concello y llevar una caja de zapatos.