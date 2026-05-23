O Carballiño, premiado por su limpieza de viales

La Concellería de Benestar Comunitario del Concello do Carballiño, dirigida por Rosa Fuentes, ha sido reconocida con el premio Escoba de Plata otorgado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), uno de los galardones de referencia en el ámbito medioambiental en España. El reconocimiento distingue cada año iniciativas destacadas por su innovación, eficiencia y sostenibilidad en la gestión de residuos y limpieza urbana, tanto a nivel nacional como internacional.

El jurado ha valorado especialmente “la reorganización del servicio de limpieza viaria, potenciando aquellos aspectos que permiten mejorar y optimizar la calidad”, mediante una mayor eficiencia en los recursos empleados. Entre los aspectos destacados figuran la reducción del consumo de agua y la implantación de criterios de sostenibilidad en la gestión diaria del servicio. Según Ategrus, el premio reconoce “la excelencia, el compromiso y el impacto generado en el campo medioambiental”.

Rosa Fuentes subrayó los buenos resultados del trabajo de limpieza viaria y agradeció “o bo facer” de todos los agentes implicados. “Este é un recoñecemento ao esforzo que estamos facendo desde o Concello, tanto económico como humano, para ter O Carballiño á altura que merece”, señaló. Recordó que el servicio de limpieza viaria del municipio, que abarca calles y aceras, se desarrolla actualmente bajo criterios de sostenibilidad, lo que permite optimizar el uso de agua sin comprometer la calidad del mismo. La edil, junto al equipo de Benestar Comunitario, recogerá el galardón el próximo 10 de junio en Ifema (Madrid), durante el acto oficial de entrega de premios.