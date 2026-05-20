Carballiño y Xinzo de Limia, al frente de la renovación de las Plazas de Abastos

La revitalización de los mercados de abastos de la provincia ya es un hecho. El conselleiro de Emprego Comercio e Emigración, José González; junto al presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor; el alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz y el alcalde en funciones de Carballiño, José Castro-Gil, rubricaron en la mañana de este martes el convenio de colaboración que permitirá a ambos municipios reformar y rehabilitar sus Plazas de Abastos.

González puso de relieve la colaboración institucional que hará posible la modernización de estos espacios, enmarcada en el Plan de impulso da Rede de Mercados Excelentes. Además, recordó que ambas plazas cuentan con diagnósticos de la situación y usos de los mercados, y que los convenios firmados recogen las actuaciones necesarias para alcanzar el sello de Mercado Excelente. Así, en ambos casos, la Xunta de Galicia aportará el 70% del presupuesto, la Diputación un 20% y cada uno de los concellos el 10% restante.

Si bien Menor afirmó que estos espacios “son moito máis ca mercados”, apuntando a su labor como “puntos de encontro, símbolos da identidade das nosas vilas e auténticos motores económicos e sociais”, perfiló la necesidad de adaptarlos “aos novos hábitos de consumo, mellorando servizos, accesibilidade, modernización e atractivo comercial”.

Gracias a este convenio, Carballiño reformará su mercado con un presupuesto que asciende a más de 1,4 millones de euros y con fecha de entrega para 2027. El alcalde en funciones del municipio, José Castro-Gil, destacó que la reforma “va a cambiar totalmente el centro de Carballiño, le dará un impulso muy grande al comercio y al turismo”, aclarando que “ya hay empresarios interesados, incluso algún espacio que podría destinarse al pulpo”.

La capital antelana recibirá 209.000 euros de este convenio, que se suman a los más de 680.000 que las administraciones ya han destinado en anteriores partidas a la reforma del espacio. Esta segunda inversión atenderá a los revestimientos y acabados interiores, al aislamiento, mobiliario, ventilación y climatización. El regidor, Amador Díaz, explicó que este convenio retrasa hasta noviembre la apertura del espacio al ampliarse el plazo de la obra hasta el 25 de agosto, momento en el que se iniciarán los trabajos relacionados con este segundo convenio.

Los concellos apuran las licitaciones

El alcalde en funciones de Carballiño, José Castro-Gil, afirmó que “el Concello licitará la obra en los próximos meses, con el objetivo de comenzar cuanto antes y que pueda quedar concluida en menos de un año”. Mientras se realizan los trabajos, los nueve placeros que tienen puestos en el interior se reubicarán en los puestos vacíos del exterior y se instalarán contenedores metálicos para ubicar al resto. “En cuanto empiecen las obras se sacará el pliego de condiciones para las adjudicaciones, a fin de que cuando acaben los trabajos ya puedan abrir los puestos”, señaló Castro.

Por su parte, el regidor limiao, Amador Díaz, apuntó a una apertura próxima del concurso para la adjudicación de la segunda fase de obras, que daría comienzo a finales de agosto. El Concello ya aprobó las condiciones de los puestos, cuyo precio mensual oscilará entre 90 y 70 euros, con un canon anual cercano a los mil euros.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, recordó que en la provincia hay más mercados que podrían adscribirse a esta colaboración, a lo que Luis Menor sumó que“defender as prazas de abastos é defender o pequeno comercio, apoiar aos produtores locais e contribuír á dinamización económica e social das nosas vilas”.