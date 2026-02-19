O Carballiño se prepara para la XXXI Festa da Cachucha

El domingo 22 de febrero, O Carballiño celebrará la XXXI Fiesta de la Cachucha, el plato fuerte del Entroido carballiñés. La jornada comenzará a las 11:00 horas con animación musical en las calles a cargo de Doctor Anchoa, CLK, Castro Bello, Feitizo de Pau y Os Biruxes, mientras que alrededor de 20 locales ofrecerán menús especiales con precios entre 20 y 40 euros.

A las 17:30 horas se celebrará el tradicional desfile de foliones y comparsas, y la fiesta finalizará a las 19:00 horas en la Praza Maior con la actuación de la orquesta Claxxon. El Concello de Carballiño recomienda realizar reservas anticipadas debido a la alta demanda y destaca que la fiesta convierte a la villa en la capital gallega del Domingo de Piñata.