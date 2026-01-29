La XXXI Festa da Cachucha centra el Entroido carballiñés

El Concello de Carballiño se prepara para la celebración del Entroido, una de las fiestas más esperadas del año. El concejal de Cultura, Diego Fernández, y el concejal de Turismo, Manuel Dacal, presentaron ayer la programación de los festejos, que comienza el viernes 13 de febrero y terminan el domingo 22 con la XXXI Festa de la Cachucha. “O Gran Desfile do martes e a Festa da Cachucha son xornadas moi relevantes para O Carballiño e para toda Galicia”, resaltó Fernández.

“Este ano, como principal novidade, teremos un obradoiro de máscaras e complementos de Entroido para que os nenos e nenas poidan facer o seu propio disfrace”, detallo el edil de Cultura. Los pequeños también podrán desfilar en el concurso de disfraces, animado por DJ Tibu. Los mayores podrán bailar con el espectáculo itinerante “Carballiño te suena 3”, impulsado por la asociación @s de sempre. “Cada ano cambian de vestiario e de música”, detallou Fernández.

Más tarde será la Charanga Sorcha quién anime las calles de la villa. La programación continúa el domingo, con la tradicional jornada de coplas a cargo de Os Liborianos, que actuarán a partir de las 19,00 horas en la Praza Maior y por las calles de Carballiño. “O martes 17 teremos o Gran Desfile de comparsas, que como o pasado ano, abrirá a batucada da casa, a batucada PerCucar do CMUS do Carballiño”, señaló el edil de Cultura. En el desfile participarán comparsas de la comarca, así como de fuera. “Para pechar a xornada teremos o Gran Baile na Praza Maior a cargo do Grupo Noria, onde se desvelarán os gañadores dos premios, que seguro que estarán moi rifados coma nos últimos anos debido á calidade extraordinaria dos participantes”, añadió.

El miércoles 18, la Praza Maior acogerá el Entierro de la Sardina, en el que participará el grupo de teatro Dar Trela, que “sempre ofrece un produto moi creativo, con moito humor e crítica divertida”, en palabras de Fernández. El colectivo Aspadisi también participa en la parte organizativa.

Por su parte, el concejal de Turismo, Manuel Dacal, animó a la gente a sumarse a la XXXI Festa da Cachucha, que convierte a Carballiño en la capital festiva gallega del Domingo de Piñata. “Son miles de persoas as que se achegan á nosa vila ese día, a nosa gastronomía está tendo unha repercusión moi importante”, asegura Dacal. El domingo 22, las calles de Carballiño estarán llenas de música a partir de las 11,00 horas con la animación de Doctor Anchoa, CLK, Castro Bello, Feitizo de Pau e Os Biruxes. “Nos 24 locais anotados tamén haberá animación musical”, detalló el edil, quien animó a la gente a formalizar cuanto antes las reservas. “O ano pasado superamos os 2.500 comensais, un auténtico éxito”, valoró. A partir de las 17,30 horas se celebrará el desfile de folións y comparsas, en los que habrá agrupaciones de Carballiño, así como de otras villas de Galicia.

La orquesta Claxxon será la encargada de poner el broche de oro de la jornada, a partir de las 19,00 horas.