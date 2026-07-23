Carballiño refuerza efectivos para la LXIV Festa do Pulpo

El dispositivo de seguridad de la LXIV Festa do Pulpo, que se celebrará el próximo 9 de agosto, centró la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada ayer en el Concello de O Carballiño. El encuentro, copresidido por el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y el alcalde, José Castro, sirvió además para analizar la evolución de la seguridad ciudadana en el municipio, revisar la situación de la violencia de género y hacer balance del Plan Director de convivencia en los centros educativos.

En la reunión participaron representantes de la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, la Xunta y responsables municipales, entre ellos el edil de Seguridade, Personal e Emerxencias, Alberto Otero, con el objetivo de coordinar el operativo y reforzar el personal que velará por el normal desarrollo de la fiesta, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Eladio Santos destacó la “excelente colaboración” entre las distintas administraciones y cuerpos de seguridad para garantizar que la jornada transcurra con normalidad. El subdelegado hizo un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar de la fiesta “con responsabilidad y seguridad”, recordando que, aunque existirá un amplio dispositivo preparado para atender emergencias, la colaboración de los asistentes es fundamental.

Otro de los asuntos tratados fue el balance del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. Durante el último curso se impartieron 44 charlas en los cinco centros educativos de O Carballiño, con la participación de 1.327 alumnos, en las que se abordaron cuestiones como el acoso escolar, el ciberacoso, las adicciones y la seguridad vial.

Seguridad ciudadana

En materia de seguridad ciudadana, Santos puso en valor los datos registrados en O Carballiño durante los primeros meses del año. Según explicó, el número de delitos descendió respecto al mismo periodo de 2025, una evolución que atribuyó al trabajo conjunto de la Guardia Civil y de la Policía Local, a cuyos integrantes trasladó su felicitación. También recordó que Galicia continúa siendo una de las comunidades autónomas más seguras de España.

La Junta Local de Seguridad abordó además la coordinación de actuaciones ante casos de violencia de género. En la provincia de Ourense permanecen activos en la actualidad 544 casos, por lo que se incidió en la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, seguimiento y atención a las víctimas. En O Carballiño, los datos facilitados el pasado junio reflejan un descenso del 25% de los casos activos en el sistema VioGén durante el primer semestre del año, pasando de 24 a 18 casos activos.