Carlos Montes, autor de “Historia do Carballiño”: “Esta serie nos va a permitir visualizar cómo era Carballiño hace 500 años”

El historiador carballiñés e investigador del Centro de Estudios Chamoso Lamas, Carlos Montes, presenta un innovador proyecto audiovisual que busca acercar la historia de O Carballiño al público a través de una serie con imágenes generadas con inteligencia artificial. Tras años de investigaciones y publicaciones, apuesta ahora por un formato más visual que permita comprender mejor cómo era el territorio y quiénes fueron algunos de sus protagonistas históricos.

Pregunta. ¿Por qué decide emprender este proyecto?

Respuesta. Llevo años investigando y recopilando documentación sobre la historia y personajes de Carballiño. Empecé a experimentar con imágenes creadas con IA, sobre todo de personajes de los que no existen fotografías pero sí descripciones físicas. La inteligencia artificial permite acercarse a cómo podían ser. En los libros puedes describir mucho, pero es difícil imaginar cómo era O Carballiño hace 500 años; con estas herramientas se puede visualizar mejor.

P. ¿Cómo es el proceso de creación?

R. Es fundamental partir de datos históricos fiables, planos topográficos, fotografías aéreas o descripciones del lugar. Con esa información se genera una primera imagen que después se corrige y se vuelve a crear hasta acercarse lo máximo posible a la realidad histórica.

P. ¿Cómo se estructuran los capítulos y dónde se pueden ver?

R. Duran unos 14 minutos y están narrados por personajes reales de cada época. Hay diez episodios realizados hasta mediados del siglo XIX. Este domingo proyectaremos tres de ellos a las 12,00 horas en el Auditorio. Después los publicaré semanalmente en el canal de YouTube “Historia do Carballiño”, al que cualquiera puede suscribirse y compartir. Recibo muchos mensajes de emigrantes que tienen interés por verlo, por la morriña que sienten, por eso es importante que se comparta.

P. ¿Qué contarán los capítulos que se proyectan en el Auditorio?

R. El primero aborda el origen de la villa con el monasterio de Oseira y la Encomienda de Beade, y Flores y A Rapariz, que fueron las primeras aldeas, hasta que un vecino de Flores con otros arrendadores plantan los primeros carballos en un terreno que posteriormente da nombre a Carballiño, donde surge la feria y luego el pueblo en el siglo XVII. El segundo trata el impulso que dio a la feria y al urbanismo un párroco de Arcos. El tercero, quizás el más cinematográfico, se centra en la Guerra de la Independencia y la participación de milicianos de O Carballiño y O Ribeiro en la reconquista de Vigo, además de una batalla en As Adegas y otra en A Ponte de San Fiz, en Maside.

P. ¿Cree que este formato puede llegar a más gente?

R. Sí, este formato puede acercar mejor nuestra historia a las nuevas generaciones y a todo el público. Pretende ayudar a que no se pierda la identidad de este pueblo, y sobre todo la memoria.