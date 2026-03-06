Trufa negra, un sabor exótico por descubrir en el Ernesto Patio Bar de Carballiño

Las jornadas de trufa negra de Ernesto Patio Bar, en Carballiño, alcanzan su sexta edición convertidas ya en una cita gastronómica consolidada. El establecimiento vuelve a dedicar una carta específica a este producto estacional, que ofertan a diario durante el periodo de mayor maduración, entre mediados de enero y mediados de marzo.

Su propietario, Tino Dacal, reconoce que la propuesta es poco habitual: “Somos un rara avis. Que un restaurante haga una carta con cinco o seis platos diferentes exclusivamente con trufa es algo muy atípico. Una carta específica de trufa, de aquí a Teruel o Soria no te lo encuentras”.

La iniciativa surge de su pasión personal por este producto y un toque de creatividad. “Yo probé la trufa hace muchos años, me gustó y quise hacer esta carta”, explica.

La trufa negra que ofrecen procede de Sarrión (Teruel), “es un producto muy español, pero en la gastronomía se lo han quedado los franceses”, aunque para Dacal es “un diamante de la gastronomía. Marida muy bien con arroz, pasta y huevos, y nosotros hacemos una carta propia con este maridaje”, explica. Entre las propuestas figuran ensalada de burrata con perlas de trufa, hamburguesa con foie y crema trufada, huevos fritos trufados o ravioli y tallarines con setas shiitake y crema de champiñones.

Las jornadas cuentan con buena aceptación: “El menú de pasta gusta mucho. También los huevos. Mucha gente del entorno viene a probar y repite, y otros han venido expresamente desde Coruña, Santiago, Lugo, Madrid o Valladolid para probar la trufa negra”. Dacal subraya que se trata de “cocina tradicional, aunque quizás no típica de esta zona”, que combinan con su carta habitual, donde no faltan productos locales como pulpo, croca o carne ao caldeiro, con otros más novedosos o con una elaboración diferente.