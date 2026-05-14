El comercio carballiñés celebra la primavera con un sorteo

La Asociación Carballiño Centro Comercial Aberto (CCA) pone en marcha la campaña “O Comercio en Flor”, una nueva iniciativa de dinamización comercial que se desarrollará hasta el 30 de mayo con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos de proximidad y reforzar el vínculo entre el comercio local y la ciudadanía.

La campaña, cofinanciada por la Xunta de Galicia, permitirá a los clientes participar en el sorteo de dos vales de compra de 50 euros cada uno. Para participar será necesario efectuar una compra en alguno de los establecimientos adheridos, escanear el código QR de la campaña y registrar el ticket en la plataforma habilitada o a través de la web de Comercio do Carballiño. El sorteo se celebrará el próximo 1 de junio a través de las redes sociales de la entidad comercial.

Proximidad

Desde Carballiño CCA destacan que “O Comercio en Flor” busca poner en valor el papel del comercio de proximidad como motor económico y social de la villa, aprovechando además la temporada primaveral para lanzar una imagen fresca y cercana que anime a la ciudadanía a seguir apostando por el consumo local.

El presidente de la entidad, Julián Garriga, señaló que “é unha oportunidade para seguir fortalecendo o tecido comercial local e para lembrar que cada compra realizada no noso comercio ten un impacto directo na vida da vila”. Además, añadió que “o pequeno comercio xera emprego, dinamiza as rúas e contribúe a facer do Carballiño un lugar máis vivo”.

Por su parte, la gerente de Carballiño CCA, Noelia Mares, explicó que la campaña “quere transmitir unha mensaxe positiva e visual: nesta primavera, o comercio local florece grazas ao apoio da veciñanza”. También subrayó que “a implicación dos establecementos asociados está a ser fundamental para o desenvolvemento desta iniciativa, que busca premiar a fidelidade da clientela e poñer en valor a experiencia de compra no comercio de proximidade”.

Bajo el lema “Esta primavera, florece co comercio local”, la campaña pretende reforzar la importancia del comercio de cercanía como elemento clave para el dinamismo económico y social.