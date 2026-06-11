El comercio de O Carballiño celebra los “Días Locos”

El Centro Comercial Aberto (CCA) de O Carballiño celebra este viernes 12 de junio una nueva edición de “Días locos Shopping Day”, en el que participan 35 establecimientos comerciales de la villa con animación, promociones y ofertas, para dar la bienvenida al verano.

Durante toda la jornada, los clientes podrán disfrutar de descuentos y promociones especiales en artículos de temporada y participar, además, en el sorteo de 200 euros en vales de compra, repartidos en cuatro premios de 50 euros cada uno. Para participar deberán realizar una compra en cualquiera de los comercios de la campaña, que estarán señalizados con decoración especial, cubrir una papeleta y depositarla en la urna del stand del CCA en la Plaza Mayor.

A partir de las 17:30 horas habrá actuaciones itinerantes del “Coro Harmonía” y exhibiciones del “Grupo de Baile Moderno del Centro Sociocomunitario” en distintos puntos de la villa. Los más pequeños podrán disfrutar de hinchables instalados en la Plaza Mayor y en la Pista Roja, previa obtención de la papeleta en los comercios.