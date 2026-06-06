Adiós a esta tienda en Progreso tras más de 30 años en Ourense: "Pecha unha etapa"

Una conocida tienda de artículos para el hogar ubicada en pleno centro de la calle Progreso, en Ourense, se despide de su histórico local tras más de tres décadas de actividad. El cierre de este establecimiento, situado en una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad, marca el final de una etapa para un negocio muy presente en el día a día del barrio.

Se trata de Sánchez Hogar, que a la altura del número 20 de la calle Progreso, esquina con la calle Baño, pone fin a su actividad en ese punto concreto de la ciudad bajo el lema “Pecha unha etapa”.

La propia empresa ha comunicado este cambio con un mensaje de agradecimiento a su clientela: “Hoxe cerramos o mes de Maio e con il, Sánchez Hogar pecha unha etapa e un local. Agradecidos inmensamente con todos os que facedes posible que sigamos en pé. Segiremos loitando dia a dia e tratando de manter sempre a nosa esencia, a nosa dedicación e sobre todo, a nosa calidade. Isto non é un adeus, é un cambio de zona. Grazas unha vez máis por seguir con nós niste bonito camiño"

A pesar del cierre de este local, Sánchez Hogar continuará su actividad en otros puntos de la ciudad, manteniendo abiertos sus establecimientos en las calles Erevedelo, Avenida das Caldas y Río Cobas 14.

La empresa nació en 1994 como negocio mayorista y, a partir de 1996, amplió su presencia con varios puntos de venta en las provincias de Ourense y Pontevedra. Desde sus inicios, su filosofía se ha basado en el asesoramiento personalizado y en ofrecer productos de calidad para convertir cada hogar en un espacio confortable.